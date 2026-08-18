Электроснабжение в Москве восстановили после сбоя

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Из-за перебоев задерживались поезда метро и трамваи.

Электроснабжение в Москве восстановили после сбоя

Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Chasovitin

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Москва на короткое время осталась без части привычной жизни. В нескольких районах столицы произошел сбой с электроснабжением — погас свет, возникли перебои в работе транспорта. Сейчас электричество уже восстановили, городские системы работают штатно.

Как сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы, сбой произошел во время технологического переключения источников энергоснабжения. Временно без электричества остались отдельные потребители в Гагаринском и некоторых других районах столицы.

Последствия почувствовали и пассажиры. В частности, на некоторое время задержались поезда Калужско-Рижской линии метро, возникли проблемы с движением трамваев.

В пресс-службе Московского Метрополитена уточнили, что причиной увеличения интервалов движения поездов стало именно отключение электричества в Гагаринском районе.

«Все станции работают в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.

Это произошло на фоне другого масштабного сбоя — с интернетом. Пользователи сразу нескольких российских провайдеров пожаловались на проблемы с подключением. По данным Detector404, перебои в работе фиксировались у Ростелекома, Lovit, Seven Sky, Алматела и Экотелекома. Также возникли проблемы с DNS, хостингом Reg.ru и работой «ВКонтакте».

Основной поток жалоб пришелся на Москву и Петербург. В столице всего за 15 минут зарегистрировали больше тысячи обращений, в Санкт-Петербурге — свыше двухсот.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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