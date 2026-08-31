Отсчет пошел: когда в России начнется осень

Московский планетарий: астрономическая осень наступит в России 23 сентября

Астрономическая осень в 2026 году начнется в России 23 сентября в 03:05 по московскому времени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное.

«После перехода Солнца в Южное полушарие небесной сферы ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень», — сказали астрономы.

В 2025 году астрономическая осень наступила несколько раньше — в 21:19 по московскому времени 22 сентября.

При этом для жителей Южного полушария 23 сентября станет началом астрономической весны. После этой даты ночи там начнут сокращаться, а световой день — увеличиваться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 1 сентября в Москве ожидается теплая погода с температурой до 22 градусов выше нуля. Утром возможен дождь, однако осадки будут кратковременными, и сильного ливня не ожидается.

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