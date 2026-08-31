Отсчет пошел: когда в России начнется осень

С этого момента ночи станут длиннее.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Московский планетарий: астрономическая осень наступит в России 23 сентября
Астрономическая осень в 2026 году начнется в России 23 сентября в 03:05 по московскому времени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное.
«После перехода Солнца в Южное полушарие небесной сферы ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень», — сказали астрономы.
В 2025 году астрономическая осень наступила несколько раньше — в 21:19 по московскому времени 22 сентября.
При этом для жителей Южного полушария 23 сентября станет началом астрономической весны. После этой даты ночи там начнут сокращаться, а световой день — увеличиваться.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 1 сентября в Москве ожидается теплая погода с температурой до 22 градусов выше нуля. Утром возможен дождь, однако осадки будут кратковременными, и сильного ливня не ожидается.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 31 авг
- Ждем бабье лето? Каким будет сентябрь в Центральной России
- 31 авг
- Магнитный шторм обошел стороной? Прогноз на начало сентября
- 31 авг
- Как одевать детей: метеоролог рассказал о погоде 1 сентября в Москве
- 30 авг
- Британский комик Питер Кей сорвал прогноз погоды в прямом эфире BBC
- 29 авг
- Без дождей? Какая погода ожидается в Москве на выходных
- 29 авг
- Осень вступает в права: Москву и область ожидает прохладная суббота с дождем
- 28 авг
- Синоптики раскрыли, какая погода ждет Москву на выходных
- 28 авг
- Лето уходит: когда в Москву придут первые заморозки
- 27 авг
- В результате схода мощного оползня в Китае пропали 558 человек
- 27 авг
- Вода идет на города: в Японии эвакуируют 100 тысяч человек из-за смертоносных ливней
Читайте также
64%
Нашли ошибку?