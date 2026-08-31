Не с понедельника: ЦБ меняет правила для новой ключевой ставки

Центробанк планирует перенести начало действия измененной ключевой ставки

Банк России намерен скорректировать порядок вступления в силу новой ключевой ставки. Теперь в случае ее изменения решение может начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а со среды. Такая мера предусмотрена проектом основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы.

Одновременно регулятор планирует приблизить график периодов усреднения обязательных резервов к датам заседаний совета директоров по ключевой ставке. В Центробанке рассчитывают, что это позволит уменьшить колебания ставок на денежном рынке.

«Для более гибкого установления графика ПУ Банк России подготовил изменения в положение об обязательных резервах, позволяющие более гибко устанавливать периоды усреднения обязательных резервов», — говорится в сообщении ЦБ.

Заседания совета директоров по ставке, как и прежде, намерены проводить по пятницам. При этом сам измененный показатель будет применяться позднее — одновременно с расчетами по недельным аукционам и началом нового периода усреднения.

«Заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке будут по-прежнему проводиться по пятницам, при этом новая ключевая ставка в случае ее изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды, когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый ПУ», — говорится в сообщении.

Для перехода к новой схеме ЦБ также собирается устанавливать ставки по всем инструментам денежно-кредитной политики в виде спредов к ключевой ставке.

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