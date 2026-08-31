Не с понедельника: ЦБ меняет правила для новой ключевой ставки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Регулятор хочет синхронизировать решения по денежной политике с расчетами банков.

ЦБ меняет правила для новой ключевой ставки что изменится

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Центробанк планирует перенести начало действия измененной ключевой ставки

Банк России намерен скорректировать порядок вступления в силу новой ключевой ставки. Теперь в случае ее изменения решение может начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а со среды. Такая мера предусмотрена проектом основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы.

Одновременно регулятор планирует приблизить график периодов усреднения обязательных резервов к датам заседаний совета директоров по ключевой ставке. В Центробанке рассчитывают, что это позволит уменьшить колебания ставок на денежном рынке.

«Для более гибкого установления графика ПУ Банк России подготовил изменения в положение об обязательных резервах, позволяющие более гибко устанавливать периоды усреднения обязательных резервов», — говорится в сообщении ЦБ.

Заседания совета директоров по ставке, как и прежде, намерены проводить по пятницам. При этом сам измененный показатель будет применяться позднее — одновременно с расчетами по недельным аукционам и началом нового периода усреднения.

«Заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке будут по-прежнему проводиться по пятницам, при этом новая ключевая ставка в случае ее изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды, когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый ПУ», — говорится в сообщении.

Для перехода к новой схеме ЦБ также собирается устанавливать ставки по всем инструментам денежно-кредитной политики в виде спредов к ключевой ставке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на сентябрь 2026 для знаков...

Последние новости

17:00
Упражнения со скандалом: почему школьник не хочет делать домашнее задание
16:57
Поставить на паузу: россияне смогут оформить самозапрет на азартные игры
16:49
Шары решили: Анна Седокова рассказала, почему вышла замуж в первый раз
16:34
Евросоюз может включить 1,6 тысячи лиц в новый пакет санкций против России
16:31
Патрушев: Запад пытается помешать развитию логистики и безопасности в Арктике
16:27
Ушел за учебниками и не вернулся: подросток зарезал бывшего одноклассника в ХМАО

Сейчас читают

Желание Европы сэкономить на газе вышло боком: низкие запасы и газ по $ 850
Работаем или отдыхаем 1 сентября 2026: как законно взять выходной в этот день
«Уйду на пенсию»: что сделает рэпер Мот, если жена станет популярнее
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео