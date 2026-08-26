Пытается задобрить? Зеленский наградил Маска орденом Свободы

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 83 0

Предпринимателя отметили «за выдающиеся личные заслуги в укреплении дружбы Украины и США».

Зачем Зеленский наградил Маска орденом Свободы

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

Глава киевского режима Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя и руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска орденом Свободы. Приказ о награждении опубликован на сайте офиса президента Украины.

«За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки… Наградить орденом Свободы Маска Илона — предпринимателя, инженера, руководителя компаний «СпейсЭкс» и «Тесла», — гласит текст документа.

Тем временем отец Илона Маска Эррол заявил, что не считает Зеленского президентом Украины. Как отметил мужчина, срок президентства нынешнего главы киевского режима кончился 20 мая 2024 года, а новые президентские выборы на Украине были отменены.

Более того, необходимость перевыбора нового лидера страны отметил и президент США Дональд Трамп. Возможно, награждение Маска-младшего почетной наградой — способ Зеленского «подмазаться» к семье влиятельного предпринимателя и через нее — к Белому дому.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:35
Ядерные микрореакторы разместят на пяти военных базах США
23:14
Дети и деньги: акушерка раскрыла список трат на первый год жизни ребенка
23:13
Пушилин заявил о применении иностранных ракет для удара по району ТРЦ в Донецке
22:56
Более 10 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за сутки
22:41
В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек
22:23
Организованных российских туристов в Непале нет

Сейчас читают

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: против кого направлено «суннитское трио»?
Не покупайте лишнего: что нужно ученикам с 1 по 11 класс
Самого молодого футбольного нарушителя порядка задержали в США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео