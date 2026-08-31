Погиб экс-помощник Жириновского, известный по мему «Сафонов, оплатить!»

Умер герой мема «Сафонов, оплатить!» Александр Сафонов

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб Александр Сафонов — человек, запомнившийся миллионам россиян по культовому мему. Об этом сообщил его друг и товарищ, экс-депутат Госдумы Василий Власов.

«28.08 мой друг и товарищ, Александр Сафонов погиб. Многие из Вас его помнят по „Сафонов! Оплатить!“. Но я знал его почти десять лет», — написал Власов в своем Telegram-канале.

Сафонов — бывший помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в зоне боевых действий прослужил четыре года. На передовую он отправился добровольно, заключив контракт. Весной 2026 года стало известно о его решении защищать Родину с оружием в руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 93-м году жизни скончался бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер. В октябре 1986 года Вольмер был назначен министром морского флота СССР. На этом посту он занимался развитием портов, созданием современных перевозочных комплексов и реализацией программ по строительству судов за границей. Вся его профессиональная биография была неразрывно связана с морским делом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.