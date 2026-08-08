Умер отец Лионеля Месси

Отец Лионеля Месси Хорхе Месси умер в возрасте 68 лет

Отец восьмикратного обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира 2022 года Лионеля Месси Хорхе Месси умер на 69-м году жизни. Мужчина скончался в санатории города Росарио в Аргентине. Об этом сообщила Infobae.

Точная причина пока не раскрывается, однако отмечается, что Хорхе Месси долгое время тяжело болел.

Отец футболиста сыграл значимую роль в его профессиональной карьере. Именно он в привел юного Лионеля Месси в академию «Барселоны» Ла Масию, где будущая звезда прошел отбор. Спустя год аргентинец подписал первый контракт с клубом, а Хорхе Месси стал его личным менеджером.

На протяжении многих лет отец футболиста оставался его юридическим представителем, администратором и советником. Сам Лионель Месси неоднократно говорил, что для него были важны мнение и поддержка отца.

Газета La Opinion 17 июня сообщила, что причиной слез Месси после первого гола в стартовом матче для сборной Аргентины на чемпионате мира против команды Алжира (3:0) могла стать болезнь отца.

Позднее семья аргентинского футболиста выступила с заявлением, в котором сообщила, что Хорхе Месси проходит лечение в связи с заболеванием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 19 июня в Аргентине опровергли информацию о смерти отца Лионеля Месси Хорхе. Недостоверные сведения в эфире YouTube-канала озвучила телеведущая Флоренсия Пенья.

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