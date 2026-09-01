Певца Лайонела Ричи госпитализировали после концерта в США

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Артиста доставили в больницу с сильным обезвоживанием.

С концерта — в больницу: как чувствует себя Лайонел Ричи

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Revierfoto

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TMZ: 77-летнего певца Лайонела Ричи госпитализировали после концерта

Американский певец Лайонел Ричи был госпитализирован после выступления в Сент-Луисе в американском штате Миссури. По данным журналистов TMZ, под конец концерта артист с трудом держался на ногах и к финальной песни All Night Long попросил принести ему стул.

После шоу 77-летний исполнитель прибыл в местную больницу для медицинского обследования. Врачи полагают, что причиной недомогания стало сильное обезвоживание. Госпитализация была проведена в качестве меры предосторожности. Сам Ричи надеется, что его выпишут уже во вторник.

Это не первый случай, когда у певца возникают проблемы со здоровьем во время гастролей. В июне на концерте в штате Миннесота он также почувствовал слабость и был доставлен в больницу.

Лайонел Ричи — один из самых титулованных музыкантов современности. Он начал набирать популярность в группе Commodores в 1970-х годах, выступая на разогреве у The Jackson 5. В ней еще ребенком начинал карьеру король мировой поп-музыки Майкл Джексон вместе с братьями.

В 1982 году Ричи выпустил дебютный сольный альбом Lionel Richie, который стал четырежды платиновым. В 1980-х вышли его главные хиты: All Night Long, Hello и Say You, Say Me — последняя получила премию «Оскар» как лучшая песня к фильму «Белые ночи». Ричи — обладатель «Золотого глобуса» и четырехкратный лауреат премии «Грэмми».

Ранее, как писал 5-tv.ru, стало известно о смерти американской кантри-певицы Долли Партон. Исполнительница ушла из жизни в возрасте 80 лет. Перед смертью она испытывала на себе экспериментальное лечение от рака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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