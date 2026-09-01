Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум

Участниками мероприятий станут представители порядка 80 стран.
Фото: Смирнов Владимир/ТАСС
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XI Восточный экономический форум стартовал на острове Русском во Владивостоке. Деловая программа включает свыше сотни сессий.
Мероприятия в рамках форума продлятся до 4 сентября включительно. Участниками станут представители порядка 80 стран — всего свыше пяти тысяч человек.
В том числе к сессиям присоединятся участники из Индии, Китая, Монголии и других стран АСЕАН. Будут организованы круглые столы и панельные дискуссии.
При этом главной темой ВЭФ-2026 станет «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор — фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.
Как рассказал ранее советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков, на форум приезжают гости «из государств с разными экономическими моделями, интересами и подходами к развитию». Именно это, по его словам, создает возможность для открытого профессионального разговора и поиска точек соприкосновения по широкому кругу тем — от инвестиций и торговли до технологий и логистики.
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