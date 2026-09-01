«Самое главное богатство»: Алексей Гаврилов станет отцом в четвертый раз

Актер Алексей Гаврилов и его жена Катерина Кейру ждут второго общего ребенка

Актер Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши в сериале «Универ», и его жена Катерина Кейру ждут ребенка. Спортсменка поделилась радостной новостью в личном блоге, опубликовав фото с округлившимся животом.

«А вот и главная новость: нас скоро станет на одного человека больше, а я буду многодетной мамой! Дети — самое главное богатство в жизни. Конечно, будет непросто, если сказать мягко, но, значит, мне это по силам. Многие спрашивают, как я решилась поехать на отдых одна, с двумя детьми, да еще и беременная! А об этом я вам расскажу отдельно», — написала Катерина.

Катерина Кейру с сыном Теодором и дочерью Элайей. Instagram*/ novoseltseva_katerina

Гаврилов и Кейру поженились 7 июня. Для актера этот брак стал третьим. Пара не стала устраивать пышное торжество и отметила событие в кругу самых близких. У 43-летнего артиста уже есть трое детей: Соломон от первого брака с инструктором по йоге Мариной, Рами от союза с Мари Кирти, а также общая с Кейру дочь Элайя. У самой спортсменки есть сын Теодор от предыдущего брака с футболистом Иваном Новосельцевым.

Для Кейру прошлые отношения завершились скандалом: когда она была беременна, Новосельцев оставил жену и забрал совместное имущество. Спортсменке пришлось отстаивать свои права через суд, и она выиграла процесс. После этого она основала фонд «Женщина вправе сказать», который помогает матерям с маленькими детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у гимнастки Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева родился первенец — мальчик, которого назвали Львом. Малыш появился на свет с весом 3600 граммов и ростом 53 сантиметра. О скором пополнении пара сообщила еще в июне, но имя наследника спортсмены держали в тайне до его появления на свет.

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