Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву беспилотников ВСУ

Собянин: российские системы ПВО уничтожили 12 дронов на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку беспилотников на Москву. Были перехвачены и уничтожены 12 вражеских БПЛА, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

По его словам, специалисты экстренных служб уже прибыли на места падения обломков для проведения необходимых работ. Информации о возможных пострадавших и разрушениях на земле не приводится.

За час до полуночи Собянин также сообщил о ликвидации четырех дронов ВСУ.

Как ранее писал 5-tv.ru, в течение дня 31 августа средства ПВО уничтожили 180 украинских беспилотников. Дроны пытались атаковать объекты в десяти регионах России.

Беспилотники сбивали над Брянской, Белгородской, Курской и Калужской областями. Также воздушные цели поражали в Свердловской, Орловской и Смоленской областях. Кроме того, воздушную угрозу ликвидировали над Тульской областью, столичным регионом и Крымом. Еще несколько аппаратов сбили над акваторией Черного моря.

Кроме того, сообщал 5-tv.ru, Минобороны России заявило о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Цель — обесточить мощности, задействованные в интересах ВСУ.

В минувшие выходные удары уже наносились по ряду регионов, включая Киев. Горели склады с боеприпасами, ракетами и комплектующими для БПЛА, а также западными ракетами Patriot.

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