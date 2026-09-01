Транспортные билеты получили единый стандарт в России с 1 сентября

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Вместе с новыми требованиями для пассажиров появились дополнительные цифровые возможности при подтверждении льгот.

Транспортные билеты в России получили единый стандарт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В России с 1 сентября вступили в силу новые требования к оформлению билетов для проезда в общественном транспорте, устанавливающие единый стандарт для таких документов. Это следует из приказа Министерства транспорта России.

Согласно принятым нормам, теперь все проездные документы должны иметь единообразный вид и содержать строго определенный перечень обязательных сведений. Это позволит избежать юридических неточностей при оказании услуг по перевозке граждан.

Новшества направлены на усиление защиты прав потребителей и внесение максимальной ясности в отношения между перевозчиком и пассажиром. Теперь билеты на городской транспорт в обязательном порядке включают реквизиты самого проездного, данные багажной квитанции и квитанции на провоз ручной клади.

Кроме того, установленный стандарт распространяется на заказы-наряды для специальных перевозок. Правила касаются не только разовых квитков, приобретаемых для одной поездки, но и различных видов абонементных проездных документов.

Обновленный документ теперь служит полноценным подтверждением факта заключения договора и оплаты услуги. В нем четко фиксируются ключевые условия поездки: идентификация пассажира, маршрут следования, перечень услуг, включенных в итоговую стоимость, а также актуальные правила транспортировки вещей.

Параллельно с этим ведомство предусмотрело внедрение современных технологий для льготников. В частности, с начала осени подтверждать право на бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте разрешается через мессенджер МАКС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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