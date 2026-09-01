Появилось видео из школы Канска, где девочка напала на учительницу с ножом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 229 0

Это случилось перед праздничной линейкой.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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В школе Канска Красноярского края ученица напала на педагога с ножом, а также распылила газовый баллончик. Видео с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Как рассказали свидетели произошедшего, учитель не получил серьезных травм. На помощь ему пришла женщина, которая смогла вытолкнуть девочку из кабинета. После случившегося праздничную линейку в честь 1 сентября в школе отменили.

В образовательном учреждении не стали раскрывать подробности произошедшего, однако подтвердили работу экстренных служб. В региональном МВД сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

По информации пресс-службы Минздрава Красноярского края, после распыления газа в школе № 2 медицинская помощь понадобилась семи людям. Среди пострадавших оказались двое взрослых и пятеро детей.

«Всего в Канскую межрайонную больницу скорой помощью было доставлено семь пострадавших. Среди них двое взрослых и пятеро детей. Пострадавшие были осмотрены, получили всю необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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