Стратегическое партнерство: Путин обратился к президенту Узбекистана Мирзиёеву

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Российский лидер поздравил своего коллегу с 35-летием независимости республики.

Путин обратился к президенту Узбекистана Мирзиёеву

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Владимир Путин обратился к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву

Отношения России и Узбекистана носят характер стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 35-летия провозглашения независимости Узбекистана. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

«Ваша страна уверенно движется по пути экономического и социального развития и по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене», — сказал Владимир Путин, обращаясь к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Российский лидер отметил, что между Москвой и Ташкентом налажено продуктивное сотрудничество во всех ключевых сферах. Кроме того, страны успешно взаимодействуют и в международной повестке, обеспечивая безопасность и стабильность в регионе.

Путин выразил уверенность в том, что в дальнейшем благодаря совместным усилиям эта работа будет продолжаться. В конце своего обращения президент РФ пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья, а народу Узбекистана — счастья и процветания.

Накануне Путин также поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 35-летием со дня провозглашения независимости республики. Он, в частности, отметил, что под руководством его коллеги страна успешно развивается.

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