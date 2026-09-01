Месяц вместо трех: в России ужесточили правила для мигрантов

В России усилен контроль за состоянием здоровья трудящихся мигрантов

В России изменился порядок медицинского освидетельствования трудовых мигрантов после въезда в страну. Теперь пройти необходимые проверки на опасные инфекции, ВИЧ и употребление наркотических веществ иностранцы должны в течение 30 дней вместо прежних 90. Новые правила начали действовать с 1 сентября.

Кроме того, мигранты, которые находятся в России более месяца, обязаны проходить медицинское обследование ежегодно. Оплачивать процедуру будут сами иностранные граждане либо их работодатели.

Изменения также ограничили круг организаций, которые могут проводить такие проверки. Медосвидетельствование теперь разрешено только уполномоченным учреждениям. Кроме того, наличие медицинского заключения станет обязательным условием для оформления разрешения на временное проживание, получения права на работу и продления патента.

По итогам обследования информация будет оформляться в виде заключения, в том числе в электронном формате, с последующим внесением данных в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Если специалисты выявят у иностранца опасное заболевание, ВИЧ-инфекцию или факт употребления наркотиков, медицинские организации должны будут в течение суток передать сведения в МВД и Роспотребнадзор. После этого ведомства смогут принять решение о дальнейших мерах, включая возможную высылку из России.

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