Полтора миллиона школьников впервые сядут за парты 1 сентября 2026 года

Полтора миллиона детей сегодня впервые сядут за школьные парты и познакомятся со своим первым классным руководителем.

В России отмечают День знаний. По всей стране проходят торжественные линейки. После долгих каникул в классы возвращаются более 17 с половиной миллионов детей и подростков. Первые звонки уже прозвенели на Дальнем Востоке. Затем праздничную эстафету подхватили другие регионы. В эти минуты на линейки идут школьники европейской части страны.

Школьный порог переступают тысячи детей в Петербурге и Москве. В этом учебном году детей ждет обновленный учебный план, новые занятия, большие каникулы, а их родителей — возможность получить налоговый вычет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня знаний, поздравив школьников, студентов, их родителей и педагогов. Он назвал начало учебного года особым праздником, наполненным надеждой и радостью, объединяющим все поколения.

Особые слова глава государства адресовал первоклассникам, для которых школа станет новым ответственным этапом в жизни, полным удивительных открытий. Путин подчеркнул, что перед молодежью открываются широкие возможности благодаря новым образовательным программам и проектам в экономике, науке и высоких технологиях, и призвал их верить в себя и не бояться трудностей.

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