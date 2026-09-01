«Почему именно я?» — Лерчек рассказала о переживаниях из-за диагноза

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 245 0

Блогер хочет быть примером для тех, кто столкнулся с похожими трудностями.

Как сейчас живет блогер Лерчек: лечение рака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Лерчек: задавала Боженьке вопрос «Почему именно я?»

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала о переживаниях после тяжелого диагноза и призналась, что пыталась найти смысл в испытании, с которым столкнулась. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Инфлюенсер рассказала, что не раз задавала себе вопрос, почему болезнь пришла именно в ее жизнь. По словам Чекалиной, со временем ее отношение к ситуации изменилось — сейчас она воспринимает свою историю как возможность поддержать людей, которые проходят через похожие испытания.

«Думаете, я ни разу не задавала Боженьке вопрос: „Почему именно я? Почему ты выбрал меня?“ Мне кажется, меня выбрали не просто так… Боженька показывает на моем примере, что, несмотря на болезнь, можно продолжать, хотеть, жить и верить в исцеление», — заявила Лерчек.

В феврале у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии. Заболевание обнаружили после рождения ее четвертого ребенка.

После выписки из роддома Чекалину экстренно госпитализировали, а причиной обследования стали результаты анализа плаценты, где нашли злокачественные клетки.

Позже стало известно, что опухоль дала метастазы. Блогер проходила лечение, включая химиотерапию, в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина. Также сообщалось, что из-за осложнений, связанных с поражением позвоночника, ей потребовалась операция.

Несмотря на состояние здоровья, Чекалина продолжила заниматься проектами и рассказала о создании благотворительного фонда, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

Диагноз Лерчек вызвал споры в соцсетях. Появлялись как слова поддержки, так и обвинения в попытках привлечь внимание к болезни. Блогер и ее близкие заявляли, что информация о заболевании соответствует действительности, и просили не распространять недостоверные версии.

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