Доставка за час уходит в прошлое: что ждет покупателей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Быстрые заказы становятся все дороже, а привычные сроки меняются.

Что будет с доставкой почему сроки увеличиваются причина

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Логист Миненко: быстрая доставка постепенно становится невозможной

Еще недавно получение товара на следующий день было одним из главных преимуществ маркетплейсов, однако теперь такая скорость постепенно становится исключением. Сроки доставки чаще увеличиваются до нескольких дней, а экспресс-услуги переходят в разряд дополнительных платных опций. Об изменениях на рынке рассказал основатель логистической компании Денис Миненко в беседе с Газета.ру.

По словам эксперта, причина связана не только с работой курьеров. Любой заказ проходит длинную цепочку этапов: его необходимо собрать на складе, отсортировать, доставить в распределительный центр и подготовить к выдаче. Сбои на любом из этих участков отражаются на конечном времени получения.

«Инфраструктура больше не выдерживает нагрузки», — отметил Миненко.

Рост числа заказов в периоды распродаж, праздников и сезонных акций создает дополнительное давление на склады, транспорт и службы доставки. Одновременно отрасль сталкивается с нехваткой сотрудников — компаниям не хватает водителей, работников складов, грузчиков и специалистов по обработке отправлений.

Эксперт пояснил, что даже отсутствие одного сотрудника на определенном этапе может замедлить всю систему. При этом покупатель замечает только итог — задержку прибытия курьера.

Дополнительным фактором стал рост расходов на так называемую последнюю милю. По словам Миненко, стоимость таких услуг увеличивается на 12–18% ежегодно, что делает прежнюю модель сверхбыстрой доставки менее выгодной для бизнеса.

В результате рынок постепенно переходит к новой схеме: чем быстрее нужен заказ, тем выше будет его стоимость. Компании будут чаще оптимизировать маршруты, отправлять транспорт при полной загрузке и предлагать более дешевые варианты с увеличенными сроками ожидания.

По мнению специалиста, бесплатная доставка за час постепенно исчезает, а стандартным форматом могут стать сроки в два-три дня. Для некоторых зарубежных заказов ожидание и вовсе может занимать несколько недель.

«Доставка завтра» была прекрасным маркетинговым обещанием, но экономика этого обещания больше не выдерживает», — резюмировал Миненко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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