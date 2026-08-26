Новый страх: почему каждый восьмой россиянин готов отказаться от снятия наличных

Опасения связаны с риском мошенничества при использовании банкоматов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Россияне назвали внесение наличных через банкомат самой рискованной операцией
Каждый восьмой россиянин, или 12% опрошенных, готов почти полностью отказаться от снятия наличных из-за мошенников. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на результаты опроса.
Еще 21% респондентов намерены пользоваться банкоматами реже, а 37% не собираются менять привычки, но будут внимательнее выбирать устройства. Продолжить пользоваться банкоматами крупных банков без существенных изменений готовы 18% участников исследования. Еще 12% предпочитают наличные и не опасаются мошенничества.
Наиболее рискованной операцией 34% опрошенных считают внесение наличных через банкомат. Снятия крупных сумм опасаются 29%, переводов через устройство — 18%, а пополнения чужой карты или счета — 11%.
Самыми безопасными 39% россиян назвали банкоматы, расположенные внутри отделений банков. Более половины участников опроса готовы прервать операцию, если заметят подозрительное сообщение, необычную работу устройства или постороннего человека рядом. Всего в исследовании приняли участие три тысячи человек.
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