Блогер Закарян выманил у своей девушки 11 миллионов рублей, а потом избил

Бывшая девушка обвинила блогера Сурена Закаряна в потере 11 миллионов и избиении

Блогер Сурен Закарян обманом выманил у своей девушки более 11 миллионов рублей, а когда когда она раскрыла хитрый план, избил и попытался задушить. Об этом сама пострадавшая рассказала 5-tv.ru.

По ее словам, трехлетние отношения с Закаряном начинались красиво, мужчина всячески демонстрировал свои серьезные намерения. Но со временем стал злоупотреблять доверием.

Чтобы развивать YouTube-канал, блогер уволился с работы, а потом решил стать бизнесменом. Он предложил возлюбленной инвестировать в студию автодетейлинга. Изначально речь шла о полутора миллионах рублей, но запросы Закаряна постоянно росли, пока долг не достиг 6,5 миллиона. Он пообещал девушке выплачивать проценты, но от расписки категорически отказался.

«Речи ни о какой расписке никогда не шло. Он обвинил меня в том, что я пытаюсь перепрыгнуть через его голову, что не доверяю ему», — поделилась она.

Затем блогер попросил у нее еще 4,5 миллиона рублей на Mercedes С-класса якобы для съемок контента. Оказалось, цели были другие: он сдал иномарку в ломбард, потом переоформил на мать, которая оставила машину в залог банку, и в итоге автомобиль арестовали за неуплату. Также девушка выяснила, что автобизнес, который якобы закрылся из-за дорогой аренды, Закарян тайно продал за два миллиона.

Попытка выяснить отношения привела к нападению.

«Он явился ночью очень раздраженный. Я вышла поговорить во двор, решив не пускать его в дом. Однако Сурен схватил меня на улице и затащил в квартиру, начал меня душить. Я упала на кафель и сломала левую ключицу. Я попросила отвезти меня в травмпункт, но Сурен ударил меня по лицу, заявив, что я вызову полицию и буду снимать побои», — сообщила потерпевшая.

После огласки к ней обратилась бывшая девушка Закаряна — у нее была похожая история с машиной и долгами.

Потерпевшая подала заявление в полицию Ставрополя, где ее дело объединили с заявлениями других обманутых.

При этом сам блогер отверг все обвинения и заявил, что девушки пытаются пиариться на его имени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты блогера Ильи Ремесло и оставил его под стражей. Ему вменяется распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

Басманный суд отправил Ремесло под арест на два месяца 17 июля. Защита просила смягчить меру пресечения, но суд посчитал эти доводы неубедительными.

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