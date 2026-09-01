Невролог предупредила родителей о рисках перегрузок у школьников в сентябре

|
Василиса Власова
Василиса Власова 22 0

Особое внимание стоит уделить первоклассникам и детям, которые сменили школу.

Как помочь школьникам адаптироваться к учебе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Невролог Степаненко предупредила о рисках перегрузок у школьников в сентябре

В начале учебного года специалисты советуют родителям повременить с дополнительной нагрузкой для детей. Адаптация к школе сама по себе является сильным стрессом для школьника, рассказала в беседе с «Известиями» детский врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталья Степаненко.

Ранние подъемы, новое расписание и требования учителей могут вызывать тревогу и раздражительность, даже если ребенок рад встрече с друзьями.

Особенно уязвимы первоклассники и дети, сменившие учебный коллектив. Врач подчеркивает, что эмоциональные качели — это абсолютная норма, если ребенок постепенно входит в школьный ритм, сохраняет здоровый аппетит и живой интерес к общению.

Плотное расписание, длинная дорога и дополнительные занятия при этом усугубляют усталость, а в иных случаях провоцируют потерю сна и вспышки гнева.

Ошибкой со стороны родителей станет обесценивание переживаний, сравнение ребенка со сверстниками, излишняя требовательность. Вместо этого специалист советует обсуждать чувства, готовить рюкзак с вечера, добавлять в расписание дня прогулки и свободное время.

Если тревога не проходит несколько недель, а ребенок замыкается в себе и теряет аппетит, то стоит проконсультироваться с психологом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел День знаний в этом году. В Санкт-Петербурге, например, линейку провели под популярный у школьников хит «Сикс Севен». Исполнитель вирусного трека выступил перед детьми вживую.

Больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.38
0.78 100.57
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
Рецепты соусов из помидоров на зиму: 4 хита — аджика, сацебели, икра и домашний кетчуп
17:26
Патрушев поручил проверить правила учета животных в личных подсобных хозяйствах
17:20
Заготавливаем помидоры на зиму: лучший рецепт домашних вяленых томатов в масле
17:17
Невролог предупредила родителей о рисках перегрузок у школьников в сентябре
17:10
На вкус как ананас: рецепт закрутки кабачков в сиропе из алычи к Новому году
17:07
Сергей Собянин поздравил московских школьников и студентов с Днем знаний

Сейчас читают

Валерия Гай Германика пришла на школьную линейку с алкоголем: что ей за это грозит
«Даже я не способна спеть такую ерунду»: Бузова высмеяла творчество Ярушина
Звонок для звезды! — Как выглядели бы знаменитости в образе учителей
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео