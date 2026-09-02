Жертвами ударов США по Ирану стали четыре участника свадебной церемонии

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Мурад Устаров 30 0

Ранее в Вашингтоне сообщили о новых ударах по исламской республике.

Атака США на Иран 1 сентября — сколько погибли

Фото: www.globallookpress.com/Ircs

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Четыре человека погибли в результате авиаудара США по месту проведения свадебного торжества в иранском городе Сирик. Об этом телеканалу SNN заявили глава местного общества Красного Полумесяца Мохтар Салахшур и замгубернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси.

«В результате этого нападения, по имеющейся в настоящий момент информации, погибли четыре человека, а 50 получили ранения», — заявили иранские представители.

При этом чиновники допустили, что количество жертв может увеличиться, поскольку некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии. Позже Нафиси в интервью информационному порталу правительства исламской республики рассказал об увеличении числа пострадавших при атаке США до 68.

Центральное командование американских ВС (CENTCOM) ночью 1 сентября сообщило об атаке на Иран. В ведомстве уточнили, что военные наносят удары по объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на «атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе». Позже в CENTCOM заявили о завершении ударов по целям в исламской республике.

Тегеран отреагировал на действия США атаками на американские военные базы в Иордании и Бахрейне. Кроме того, вице-президент страны по делам женщин и семьи Захра Бехрузазар осудила удары по церемонии, назвав это преступлением.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели мирных граждан и военных в результате удара США по иранскому острову Ларак.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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