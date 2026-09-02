Половина жителей: глава Роспотребнадзора рассказала о вакцинации против гриппа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 37 0

Заболеваемость в России за два десятилетия снизилась в 20 раз благодаря комплексу мер.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Роспотребнадзора Попова: в России прививается половина населения ежегодно

Заболеваемость гриппом в России за последние 20 лет снизилась в 20 раз. Одним из факторов этого стало ежегодное проведение массовой вакцинации населения за счет федерального бюджета. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в студии «Известий» в рамках ВЭФ-2026 (Восточный экономический форум).

По словам Поповой, в новом эпидсезоне специалисты ожидают традиционные показатели контролируемой заболеваемости гриппом.

Глава Роспотребнадзора отметила, что Россия ежегодно прививает от гриппа значительную часть населения отечественными вакцинами.

«Российская Федерация — уникальная страна, которая за бюджетные средства, это федеральный бюджет, ежегодно прививает почти половину своих жителей, больше половины жителей страны», — сказала Попова.

Она уточнила, что в разные годы уровень вакцинации составлял более 60% населения, а в прошлом году — около 55%.

«Половина всего населения Российской Федерации ежегодно прививается за счет средств федерального бюджета отечественными вакцинами. Это очень важно, и поэтому за 20 лет мы снизили заболеваемость в 20 раз гриппом», — подчеркнула руководитель ведомства.

Попова также обратила внимание, что сегодня в России значительно улучшилась диагностика заболеваний. По ее словам, у специалистов есть современные тесты, а лабораторное подтверждение диагноза доступно гражданам в рамках системы обязательного медицинского страхования.

«У нас есть тесты, мы ставим диагноз по лабораторному подтверждению, которое абсолютно каждому доступно и внесено в ОМС», — добавила глава Роспотребнадзора.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.75
0.37 100.60
0.03
Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:08
Считают полезной, но не покупают: стало известно, почему россияне не едят рыбу
9:02
«Уникальная система»: глава Роспотребнадзора о контроле качества товаров в РФ
8:58
«Схлопотать по зубам»: Путин объяснил смысл аллегории о косатках и белых медведях
8:48
Школьник ударил одноклассника ножом на уроке в Башкирии
8:40
Как накопить деньги к Новому году, даже если зарплата маленькая
8:35
Дана Борисова замерзла при минус 160, а Шаляпин едва не умер: звезды увлеклись биохакингом

Сейчас читают

Не от работы, а от жары: Кологривый о том, как столкнулся с выгоранием в Иране
Россиян попросили не носить кур в МФЦ
Звонок для звезды! — Как выглядели бы знаменитости в образе учителей
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео