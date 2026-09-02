Половина жителей: глава Роспотребнадзора рассказала о вакцинации против гриппа

Глава Роспотребнадзора Попова: в России прививается половина населения ежегодно

Заболеваемость гриппом в России за последние 20 лет снизилась в 20 раз. Одним из факторов этого стало ежегодное проведение массовой вакцинации населения за счет федерального бюджета. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в студии «Известий» в рамках ВЭФ-2026 (Восточный экономический форум).

По словам Поповой, в новом эпидсезоне специалисты ожидают традиционные показатели контролируемой заболеваемости гриппом.

Глава Роспотребнадзора отметила, что Россия ежегодно прививает от гриппа значительную часть населения отечественными вакцинами.

«Российская Федерация — уникальная страна, которая за бюджетные средства, это федеральный бюджет, ежегодно прививает почти половину своих жителей, больше половины жителей страны», — сказала Попова.

Она уточнила, что в разные годы уровень вакцинации составлял более 60% населения, а в прошлом году — около 55%.

«Половина всего населения Российской Федерации ежегодно прививается за счет средств федерального бюджета отечественными вакцинами. Это очень важно, и поэтому за 20 лет мы снизили заболеваемость в 20 раз гриппом», — подчеркнула руководитель ведомства.

Попова также обратила внимание, что сегодня в России значительно улучшилась диагностика заболеваний. По ее словам, у специалистов есть современные тесты, а лабораторное подтверждение диагноза доступно гражданам в рамках системы обязательного медицинского страхования.

«У нас есть тесты, мы ставим диагноз по лабораторному подтверждению, которое абсолютно каждому доступно и внесено в ОМС», — добавила глава Роспотребнадзора.

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