«Абсолютное зло»: Захарова о том, как Россия борется с мировым обманом

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Основа этики и моральных ценностей российского народа — борьба с ложью и нетерпимость к ней.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Захарова: основа ценностей России — борьба с обманом и нетерпимость к нему

Основа этики и моральных ценностей России — борьба с обманом и нетерпимость к нему. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в студии «Известий» в рамках ВЭФ-2026.

«Бесконечные информационные ловушки, обман являются основой абсолютного зла. Если говорить о корнях нашей этики, наших моральных ценностей, надо с этим работать, надо делать свое дело, реализовывать те цели и задачи, которые перед нами стоят», — заявила спикер дипведомства.

Захарова отметила, что понятия о добре и зле идут из христианства — у православных принято называть дьявола словом «лукавый», что означает «лжец», «обманщик». По мнению спикера МИД РФ, намеренная ложь и манипуляции — основа всего мирового зла, из которого уже истекают агрессия, вооруженные вторжения и другие деструктивные действия тех или иных стран.

Ранее Захарова отметила утрату доверия к СМИ в Германии. В качестве примера она привела недавно прогремевший по всему миру скандал с немецким журналистом, который на мероприятии для прессы в Белграде призвал помочь Украине убивать больше российских солдат.

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