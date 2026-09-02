Первый Ил-114-300 передадут эксплуатанту до конца года

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 34 0

По словам замглавы Минпромторга России, еще два самолета сейчас находятся на этапе строительства и могут быть переданы в начале следующего года.

Фото, видео: Пушкина Кристина/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Передача первого регионального самолета Ил-114-300 запланирована до конца 2025 года, еще два борта рассчитывают предоставить в начале следующего года.

Замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков заявил о планах передать первый региональный самолет Ил-114-300 эксплуатанту до завершения текущего года на сессии «От субсидий к устойчивости: формула доступных перелетов для ДФО» в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Восточного экономического форума.

По словам Абраменкова, еще два самолета сейчас находятся на этапе строительства и могут быть переданы в начале следующего года.

«Я думаю, что первую [машину] мы в этом году точно передаем. Остальные две, скорее всего, в начале следующего года будут. Они сейчас строятся. Дальше необходимо будет выйти на большую серию», — заявил замглавы Минпромторга.

Ранее, 31 августа, Ил-114-300 представили во Владивостоке, где самолет выполнил демонстрационный полет. С его возможностями ознакомились вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

21 августа воздушное судно успешно прошло испытания в условиях сильной жары в Узбекистане. Самолет проверили при температуре на земле до +42 градусов, а также провели пять прерванных взлетов с использованием тормозов, имитирующих предельный износ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.75
0.37 100.60
0.03
Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:08
Считают полезной, но не покупают: стало известно, почему россияне не едят рыбу
9:02
«Уникальная система»: глава Роспотребнадзора о контроле качества товаров в РФ
8:58
«Схлопотать по зубам»: Путин объяснил смысл аллегории о косатках и белых медведях
8:48
Школьник ударил одноклассника ножом на уроке в Башкирии
8:40
Как накопить деньги к Новому году, даже если зарплата маленькая
8:35
Дана Борисова замерзла при минус 160, а Шаляпин едва не умер: звезды увлеклись биохакингом

Сейчас читают

Не от работы, а от жары: Кологривый о том, как столкнулся с выгоранием в Иране
Россиян попросили не носить кур в МФЦ
Звонок для звезды! — Как выглядели бы знаменитости в образе учителей
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео