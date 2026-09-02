Первый Ил-114-300 передадут эксплуатанту до конца года

Передача первого регионального самолета Ил-114-300 запланирована до конца 2025 года, еще два борта рассчитывают предоставить в начале следующего года.

Замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков заявил о планах передать первый региональный самолет Ил-114-300 эксплуатанту до завершения текущего года на сессии «От субсидий к устойчивости: формула доступных перелетов для ДФО» в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Восточного экономического форума.

По словам Абраменкова, еще два самолета сейчас находятся на этапе строительства и могут быть переданы в начале следующего года.

«Я думаю, что первую [машину] мы в этом году точно передаем. Остальные две, скорее всего, в начале следующего года будут. Они сейчас строятся. Дальше необходимо будет выйти на большую серию», — заявил замглавы Минпромторга.

Ранее, 31 августа, Ил-114-300 представили во Владивостоке, где самолет выполнил демонстрационный полет. С его возможностями ознакомились вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

21 августа воздушное судно успешно прошло испытания в условиях сильной жары в Узбекистане. Самолет проверили при температуре на земле до +42 градусов, а также провели пять прерванных взлетов с использованием тормозов, имитирующих предельный износ.

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