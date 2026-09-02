Мощи Дмитрия Донского будут выставлены в храме Христа Спасителя с 7 сентября

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Жители столицы смогут поклониться святыням и во время крестного хода.

Где будут выставлены мощи Дмитрия Донского в Москве

Фото: © РИА Новости/Сергей Власов

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Верующие смогут поклониться частицам мощей святого князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя, однако приложиться к ним не получится из-за ожидаемого большого числа молящихся.

Частицы мощей князя Дмитрия Донского будут находиться в храме Христа Спасителя с 7 сентября. Об этом заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил в своем Telegram-канале.

Святыням можно будет поклониться во время крестного хода, проходя мимо них. При этом отдельного доступа для приложения к мощам не предусмотрено.

«Святыням можно будет поклониться, проходя мимо, но не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое число молящихся. Мощи святого князя Димитрия будут находиться для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября», — написал архиепископ.

Решение ограничить возможность приложения к святыням связано с необходимостью организовать порядок при большом потоке верующих.

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