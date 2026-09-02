Путин заявил о «беспрецедентном характере» связей России и Китая

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Товарооборот между странами превышает 200 миллиардов долларов.

Фото, видео: © РИА Новости/Петр Ковалев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне взаимодействия Москвы и Пекина в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Российский лидер отметил, что двусторонние связи двух стран отличаются особым характером и развиваются в различных сферах. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

Путин поблагодарил китайскую сторону за участие делегаций высокого уровня в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он также напомнил о недавней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и совместном участии в мероприятиях, посвященных 25-летию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Благодарны китайской стороне за традиционно высокий уровень делегаций на этих двух важнейших дискуссионных площадках. <…> Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей», — отметил Путин.

Президент России также сообщил, что на протяжении последних трех лет товарооборот между странами превышает 200 миллиардов долларов. В частности, в 2025 году показатель достиг почти 240 миллиардов долларов.

«Формируя прочную материальную базу двухстороннего взаимодействия, и по итогам этого года прогнозируем новый рекорд. Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области энергетики», — заявил Путин.

Ранее председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь рассказал о росте использования Северного морского пути китайскими компаниями для перевозки товаров в европейские страны. По его словам, такой маршрут позволяет сократить сроки доставки почти на 21 день и снизить логистические издержки примерно на 30% по сравнению с традиционным европейским направлением.

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