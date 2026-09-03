«Отказалась от колбас»: Мария Аронова раскрыла секрет своего похудения

Мария Аронова заявила, что отказ от любимых блюд помог ей похудеть

Народная артистка России Мария Аронова удивила своим преображением — актриса похудела на 29 килограммов. Своими секретами она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Не по-детски».

Звезда отметила, что своей внешности уделяет особое внимание и ради этого ей пришлось внести изменения в рацион. Артистка подчеркнула, что не придерживается каких-либо диет. Ее подход оказался намного проще — отказ от любимых блюд и исключение приемов пищи после шести часов вечера.

«Я стараюсь не есть мои любимые пирожки. <…> Я отказалась от мучного, отказалась от колбас и, к сожалению, от моей любимой жареной картошки», — призналась актриса.

К решению похудеть на Аронову повлиял ее старший сын Владислав, который сбросил 45 килограммов. Она добавила, что искренне гордится им.

Рассказывая о том, как ему удалось добиться успеха, актриса сообщила, что Владислав «просто перестал жрать из корыта». Именно пример родного человека побудил ее начать меняться.

Ранее заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко раскрыла три правила, которые помогают ей оставаться красивой. Свою форму и внешность она поддерживает благодаря спорту, здоровому сну и бережному отношению к себе. При этом певица не исключает косметологические процедуры.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.