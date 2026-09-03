Трамп анонсировал приезд Си Цзиньпина в США

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что 24 сентября в США совершит визит председатель КНР Си Цзиньпин. О предстоящем событии он рассказал во время беседы с журналистами в Белом доме.

«Председатель Си Цзиньпин приедет к нам 24 сентября. Буду очень рад его принять», — сказал глава государства.

Трамп отметил, что скорая встреча с китайским лидером будет «очень интересной» и позволит обсудить «много хороших и очень продуктивных вопросов».

В мае этого года президент США посещал Пекин с государственным визитом. Это первая поездка действующего главы американского государства в Поднебесную за восемь лет. Тогда стороны обсуждали вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, а также международные проблемы, включая ситуацию вокруг Тайваня.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев допустил трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и США в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Шеньчжэне. По его словам, подготовка к мероприятию находится на стадии обсуждения.

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