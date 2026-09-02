Найдите два отличия: Сергей Безруков перевоплотился в Дмитрия Нагиева

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 46 0

На премьере фильма «не по-детски» артист тоном Нагиева рассказал, что качество российского кино зависит не от бюджетов.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Сергей Безруков спародировал Дмитрия Нагиева на премьере «Не-по детски»

Сергей Безруков на премьере фильма «Не по-детски» талантливо спародировал «роковую речь» Дмитрия Нагиева, которую тот произнес на презентации очередной части картины "Елки".  Артист, который будто при рождении унаследовал талант к перевоплощениям, озвучил свое обращение тоном, который действительно было не отличить от фирменной манеры его коллеги.  Заявление, не лишенное иронии, заключалось в том, что качество российского кино зависит вовсе не от бюджетов. 

В образе, подозрительно напоминающем Дмитрия Нагиева, Сергей Безруков снялся в фильме, который выйдет в прокат завтра.

За свою карьеру Сергей Безруков неоднократно удивлял зрителей перевоплощениями — от бандита Саши Белого в «Бригаде» до классика русской литературы Александра Пушкина. В каждой роли актер меняет пластику, голос и манеры. Однако в новой комедии «Не по-детски» он решился на эксперимент, который многие сочли спорным:  спародировал коллегу по цеху.

«Со времен „Каникул строгого режима“ я не снимался в характерных комедийных ролях. Очень соскучился по этому жанру! С огромным удовольствием сыграл в нашем веселом и добром кино», — поделился Безруков со сцены, презентуя фильм.

В картине актер предстает в образе телеведущего Марка Николаева, которого зрители моментально узнали в Дмитрии Нагиеве. Сходство оказалось настолько очевидным, что интернет-пользователи практически единодушно назвали это не случайностью, а полноценной пародией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Кологривый — новый Безруков.

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