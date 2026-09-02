Росавиация усилила меры безопасности в воздушном пространстве России

Росавиация ввела дополнительные меры для повышения безопасности пассажиров и экипажей, а также защиты объектов транспортной инфраструктуры на земле.

Ведомство совместно с федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства. Об этом Росавиация сообщила в официальном канале ведомства в «Максе».

«Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что принятые меры направлены на исключение любых внешних попыток вмешательства в работу российской транспортной системы и обеспечение безопасности пассажиров и экипажей на всех этапах полета.

Дополнительная защита также распространяется на наземные объекты транспортной инфраструктуры. При этом российская авиация и наземные службы продолжают работать в штатном режиме.

Росавиация отметила, что рейсы, включая перелеты иностранных авиакомпаний, принимаются и отправляются стабильно, без сбоев.

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