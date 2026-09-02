Росавиация усилила меры безопасности в воздушном пространстве России

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Василиса Власова
Василиса Власова 23 0

В пресс-службе Росавиации сообщили, что совместно с органами власти реализуется усиление мер безопасности полетов на территории страны

Росавиация усилила меры безопасности в небе России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Росавиация усилила меры безопасности в воздушном пространстве России

Росавиация ввела дополнительные меры для повышения безопасности пассажиров и экипажей, а также защиты объектов транспортной инфраструктуры на земле.

Ведомство совместно с федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства. Об этом Росавиация сообщила в официальном канале ведомства в «Максе».

«Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что принятые меры направлены на исключение любых внешних попыток вмешательства в работу российской транспортной системы и обеспечение безопасности пассажиров и экипажей на всех этапах полета.

Дополнительная защита также распространяется на наземные объекты транспортной инфраструктуры. При этом российская авиация и наземные службы продолжают работать в штатном режиме.

Росавиация отметила, что рейсы, включая перелеты иностранных авиакомпаний, принимаются и отправляются стабильно, без сбоев.

Ранее 5-tv.ru писал, что поставки самолетов Ан-2 с отечественным двигателем начнутся с 2028 года. Представитель Минпромторга России сообщал о планах ведомства по обеспечению отечественного рынка новыми и модернизированными самолетами. В министерстве подтвердили готовность выполнить эту задачу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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