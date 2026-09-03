«На обиженных воду возят»: глава Минспорта о том, будет ли Россия судиться из-за санкций
Российские спортсмены намерены побеждать на соревнованиях несмотря ни на что.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дегтярев: Россия намерена побеждать на спортивных соревнованиях, а не судиться
Россия намерена побеждать на спортивных соревнованиях, а не судиться из-за санкций в мировом спорте против нее, введенных в прошлые годы. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в студии «Известий» на ВЭФ-2026.
«Первое, на обиженных воду возят, есть поговорка у нас… Но нам важно, знаете, как в том анекдоте, не шашечки, а ехать. Нам побеждать надо на соревнованиях, а не судиться и биться в судах. Нам нужен результат», — заявил глава спортивного ведомства.
При этом если российский спорт понес ущерб из-за рестрикций, почему бы и не попытаться его компенсировать, добавил Дегтярев.
В последние месяцы российские спортсмены массово возвращаются в международный спорт. С них снимают санкции международные федерации. Так, в ночь на 3 сентября рестрикции были сняты с лыжников и сноубордистов. Хотя некоторые из спортсменов пока будут выступать в нейтральном статусе, другим уже допустили использование флага и гимна.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
64%
Нашли ошибку?