«Охота пропадет»: Лавров о стремлении Армении стать частью ЕС

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Евросоюз стал агрессивным антироссийским военным блоком.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Сергей Лавров уверен, что Армения скоро перестанет стремиться в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения может пересмотреть свое отношение к вступлению в Европейский союз из-за проблем внутри объединения. Об этом он сказал на полях ВЭФ-2026 (Восточный экономический форум).

По словам главы российского МИД, Евросоюз теряет экономические преимущества из-за ряда факторов, в том числе принимаемых решений.

«Экономически Европейский союз в силу многих факторов, включая свою недальновидность, чтобы не сказать глупость, он теряет свои преимущества», — заявил Лавров.

Он отметил, что некоторые страны продолжают говорить о желании присоединиться к ЕС, несмотря на происходящие изменения.

«Армянские наши коллеги продолжают говорить: „Вот мы хотим вступить в Евросоюз“. Я уверен, что у них эта охота пропадет очень скоро», — сказал министр.

Лавров также заявил, что Евросоюз стал «агрессивным антироссийским военным блоком» и действует как поддержка НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров заявил об отсутствии намерений России добиваться отмены санкций со стороны Евросоюза.

Министр отметил, что Москва не будет просить Брюссель о снятии ограничений и рассчитывает на сотрудничество с другими партнерами. По его словам, Россия заинтересована в отношениях, основанных на равноправии.

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