«Охота пропадет»: Лавров о стремлении Армении стать частью ЕС

Евросоюз стал агрессивным антироссийским военным блоком.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru
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Сергей Лавров уверен, что Армения скоро перестанет стремиться в ЕС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения может пересмотреть свое отношение к вступлению в Европейский союз из-за проблем внутри объединения. Об этом он сказал на полях ВЭФ-2026 (Восточный экономический форум).
По словам главы российского МИД, Евросоюз теряет экономические преимущества из-за ряда факторов, в том числе принимаемых решений.
«Экономически Европейский союз в силу многих факторов, включая свою недальновидность, чтобы не сказать глупость, он теряет свои преимущества», — заявил Лавров.
Он отметил, что некоторые страны продолжают говорить о желании присоединиться к ЕС, несмотря на происходящие изменения.
«Армянские наши коллеги продолжают говорить: „Вот мы хотим вступить в Евросоюз“. Я уверен, что у них эта охота пропадет очень скоро», — сказал министр.
Лавров также заявил, что Евросоюз стал «агрессивным антироссийским военным блоком» и действует как поддержка НАТО.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров заявил об отсутствии намерений России добиваться отмены санкций со стороны Евросоюза.
Министр отметил, что Москва не будет просить Брюссель о снятии ограничений и рассчитывает на сотрудничество с другими партнерами. По его словам, Россия заинтересована в отношениях, основанных на равноправии.
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