Сергей Лавров уверен, что Армения скоро перестанет стремиться в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения может пересмотреть свое отношение к вступлению в Европейский союз из-за проблем внутри объединения. Об этом он сказал на полях ВЭФ-2026 (Восточный экономический форум).

По словам главы российского МИД, Евросоюз теряет экономические преимущества из-за ряда факторов, в том числе принимаемых решений.

«Экономически Европейский союз в силу многих факторов, включая свою недальновидность, чтобы не сказать глупость, он теряет свои преимущества», — заявил Лавров.

Он отметил, что некоторые страны продолжают говорить о желании присоединиться к ЕС, несмотря на происходящие изменения.

«Армянские наши коллеги продолжают говорить: „Вот мы хотим вступить в Евросоюз“. Я уверен, что у них эта охота пропадет очень скоро», — сказал министр.

Лавров также заявил, что Евросоюз стал «агрессивным антироссийским военным блоком» и действует как поддержка НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров заявил об отсутствии намерений России добиваться отмены санкций со стороны Евросоюза.

Министр отметил, что Москва не будет просить Брюссель о снятии ограничений и рассчитывает на сотрудничество с другими партнерами. По его словам, Россия заинтересована в отношениях, основанных на равноправии.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.