Алиханов заявил об адаптации промышленности России к санкциям

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Наглядный пример — судостроительная отрасль.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что санкционное давление создает риски для развития технологий и работы промышленных предприятий страны. Об этом министр сообщил на сессии «Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

По словам Алиханова, российская промышленность смогла адаптироваться к введенным ограничениям и перейти к активному использованию отечественных технологических решений. В качестве одного из примеров он привел судостроительную отрасль, где были созданы газовозы и плавучие доки на базе российских разработок.

«Этот пример показывает, как, с одной стороны, можно противостоять этим незаконным ограничениям, но и наши технологии, этот технологический стек российский теперь создает дополнительные альтернативы на уровне мировой системы», — подчеркнул Алиханов.

Глава Минпромторга также отметил важность взаимодействия бизнеса с органами прокуратуры для защиты интересов предпринимателей. По его словам, необходимо контролировать выполнение инвесторами обязательств, которые они принимают при получении государственных мер поддержки.

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