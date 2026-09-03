«Собирает ягоды и орехи»: отшельница Лыкова начала готовиться к зиме

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

Старушка пополняет запасы провизии для себя и своих коз.

Как отшельница Лыкова готовится к зиме

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Отшельница Агафья Лыкова начала готовиться к зиме

Известная отшельница из Сибири и представительница старообрядческой православной церкви Агафья Лыкова начала готовиться к зиме. Об этом РИА Новости рассказал бизнесмен Али Узденов.

Старушка собирает ягоды и орехи, а также ловит рыбу и готовит кормовой запас для своих коз. Предприниматель побывал в гостях у Лыковой в конце июля — по его словам, та бодра духом, улыбается и приглашает гостей.

«Я был у нее в конце июля, в разгар лета. Она уже готовилась к зимовке, собирала ягоды и орехи. Агафья Карповна полна оптимизма, улыбается и все время приглашает гостей», — сказал Узденов.

Агафья Лыкова — отшельница из семьи старообрядцев, последняя из своего рода. Она всю свою жизнь провела в тайге. Несмотря на изоляцию, старушка владеет чтением и письмом, а также самостоятельно справляется с хозяйством.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 по 1978 год, когда их обнаружили геологи в Западных Саянах.

Ранее на Агафью Лыкову напал разъяренный медведь. Она не растерялась и прогнала его, назвав «безобразником» — отшельница давно привыкла к встречам с лесными хищниками.

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