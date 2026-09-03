«Фюрер Урсула»: Лавров заявил, что курс фон дер Ляйен введет к нацизму

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 761 0

Он напомнил о ее словах об «обязанности» населения ЕС страдать ради своих ценностей.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Сергей Лавров назвал Урсулу фон дер Ляйен фюрером

Председатель Европарламента Урсула фон дер Ляйен — «фюрер», которая пытается стянуть в Брюссель полномочия, не переданные Евросоюза национальными органами. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии «Дипломатия правды» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Урсула фон дер Ляйен, мы ее называем фюрер Урсула, которая пытается в Еврокомиссию стянуть те компетенции и полномочия, которые по решениям всего Евросоюза не передавались в Брюссель, а остаются за национальными правительствами. И у нее эта тенденция очень сильно проявляется», — сказал он.

Глава ведомства также напомнил о ее заявлении, которое она сделала после начала Россией СВО. На вопрос о последствиях подрыва «Северных потоков», дер Ляйен тогда ответила, что европейские потребители будут платить больше, но «мы обязаны страдать ради того, чтобы украинский народ отстаивал наши европейские ценности».

Министр отметил, что тогда никто не уточнил, что именно она имела в виду под «ценностями». Он добавил, что если они включают запрет русского языка в школах и культуре, то это прямой путь к возрождению нацизма.

Ранее Лавров заявил, что Москва не собирается просить Евросоюз снять санкции. Он указал на то, что такое поведение никак не относится к русскому народу.

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