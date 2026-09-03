Россия и Китай запланировали совместную работу на десятилетия вперед: 240 миллиардов и 65 проектов

Ключевым партнером России на Дальнем Востоке остается Китай. И сегодня на полях экономического форума подписаны важнейшие соглашения, которые определяют векторы совместной работы на десятилетия вперед. Один из важнейших документов — в области образования. Уже решено, что на острове Русский появится новый международный институт. Каких специалистов там будут готовить, узнал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

На востоке принято приветствовать дорогих гостей ударом в гонг. На полях 11-го экономического форума во Владивостоке чаще всего этот звук приветствует представителей бизнеса из Китая.

Фактически третий день форума стартовал с заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Объем взаимной торговли России и Китая по итогам первого полугодия 2026 года вырос почти на четверть и превысил 135 млрд долларов.

«Обновленный проектный портфель нашей комиссии включает 65 значимых и 26 перспективных проектов на общую сумму порядка 240 млрд долларов. Больше половины из них в стадии практической реализации», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сотрудничество с Китаем уже давно за рамками торговли и совместных производств. Сегодня Дальневосточный университет подписал соглашение с китайским автогигантом. Теперь здесь, на Русском острове, появится институт, который станет новой международной образовательной платформой.

«В то же время мы будем готовить кадры, которые способны отвечать на те вызовы, которые привносит для нас новая эпоха. Будем преодолевать эти вызовы, которые связаны с внедрением искусственного интеллекта, и будем двигаться в данном направлении», — сказал глобальный директор Xinwei AI Group Лу Дань.

Глобальные риски бизнеса в современном мире сегодня в центре внимания надзорных ведомств сразу трех государств — России, Камбоджи и Таиланда. На сессии, которую модерировал ведущий итоговой программы на РЕН ТВ Петр Марченко, генпрокурор Александр Гуцан предложил меры поддержки бизнеса, который пострадал после украинских атак, — вплоть до моратория на проверки.

«Установление для малого и среднего бизнеса льготного погашения заемных средств перед банками без ухудшения кредитной истории, объявление на 2027 год моратория на проведение соответствующих проверок», — заявил генеральный прокурор Александр Гуцан.

Выставка товаров «Сделано в России» — самая популярная площадка у китайских блогеров. Здесь практически фабрика по производству контента. Особый интерес вызывают такие понятные для нас и экзотичные для иностранцев пряники, конфеты, гречка или вот, например, овсяные хлопья с инструкциями и аннотациями на китайском языке.

Ну а открытые и взаимовыгодные экономические отношения становятся заделом для культурных связей и в итоге долгой дружбы. На полях 11-го экономического форума добрым соседям посвящена большая фотовыставка. 30 архивных фотографий, запечатлевших ключевые направления сотрудничества России и Китая. Это мультимедийный проект к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве наших между нашими странами.

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