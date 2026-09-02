Режим ЧС ввели в Красноярске из-за нашествия диких медведей

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 48 0

Полиция и другие экстренные ведомства приведены в состояние повышенной готовности.

Где в России ввели режим ЧС из-за нашествия медведей

Фото: 5-tv.ru

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В Красноярске выходы медведей к населенным пунктам признали угрозой ЧС. Об этом заявил мэр города Сергей Верещагин.

«Приняли решение о необходимости признать участившиеся выходы медведей угрозой ЧС и ввести для служб города режим повышенной готовности», — написал градоначальник в своем канале в МАКС.

Как отметил Верещагин, такая мера поможет правительству принять меры для обеспечения безопасности жителей. В частности, будут усилены полицейские патрули, также группы повышенной готовности будут оперативно реагировать на любые сообщения о появлении зверей. Также в городе проведут инструктажи для школьников и учителей о том, как действовать при нападении медведя.

Верещагин напомнил, что зачастую приманками для хищников становится пищевой мусор, и посоветовал не оставлять его на своих участках в дачном секторе города.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские регионы, в том числе Красноярский край, переживают нашествие медведей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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