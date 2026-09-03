Национальная Медиа Группа приобретает контрольную долю в ИД «Комсомольская правда»

МИЦ «Известия», один из ключевых активов Национальной Медиа Группы (НМГ), стал владельцем контрольной доли Издательского дома «Комсомольская правда». Сделка усиливает позиции НМГ на рынке информационного и развлекательного контента и делает информационный холдинг МИЦ «Известия» недосягаемым лидером как по аудиторным показателям, так и с точки зрения диверсификации активов.

Объединение позволит укрепить взаимные позиции во всех средах, обменяться лучшими журналистскими практиками и производственными стандартами, оптимизировать операционные процессы.

Кроме того, благодаря сделке значительно усилятся позиции на рекламном рынке за счет формирования уникального мультиплатформенного предложения, включающего диджитал среду, федеральные каналы, радио, региональные издания.

«Комсомольская правда» — один из сильнейших игроков на российском медиарынке. Объединение с таким крупным и авторитетным СМИ — логичный шаг на пути к формированию единого информационного пространства и созданию мультиформатных кросс-платформенных проектов на медиарынке.

У «Комсомольской правды» миллионы преданных читателей по всей стране, сильные позиции в регионах, бесспорная узнаваемость и фирменный стиль. Объединив наши команды и ресурсы, мы сможем усилить компетенции друг друга, дать нашим аудиториям дополнительные продукты и создать уникальное предложение для рекламного рынка.

Конечно, «Комсомолка» — это еще и знаковый медиабренд, который будет бережно сохраняться, а лучшие традиции получат современное развитие уже в рамках единого холдинга», — отметил первый заместитель генерального директора НМГ, генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

«Мы рады открывающимся для нас возможностям и доступу к ресурсам, которыми обладает МИЦ „Известия“. Это уникальная возможность усилить наше присутствие на медиарынке, воспользоваться технологическими компетенциями МИЦ „Известия“ и реализовать самые амбициозные проекты. Уверена, что это партнерство позволит нашим проектам выйти на новый уровень и стать драйвером развития отрасли», — заявила генеральный директор ИД «Комсомольская правда» Олеся Носова.

Национальная Медиа Группа — крупнейший российский частный медиахолдинг. НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления.

В числе ключевых активов холдинга — лидеры российского медиарынка: эфирные телеканалы — РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ «Известия» (в составе портала IZ.RU, газеты «Известия», телеканала «Известия», новостных служб телеканалов РЕН ТВ и «Пятый»); газеты — «Спорт-Экспресс», «Деловой Петербург», НМГ Кинопрокат, компании по производству популярных фильмов, шоу и сериалов, технологические и рекламные активы. НМГ также владеет пакетом акций «Первого канала».

В 2019 году НМГ запустила онлайн-сервис more.tv, а в июне 2023 году завершила сделку по объединению видеосервисов more.tv и Wink в рамках совместного предприятия с ПАО «Ростелеком». В ноябре 2022 года холдинг объявил о создании кинопрокатной компании «НМГ Кинопрокат». В январе 2024 года НМГ запустил НМГ ДОК — единую платформу по производству и дистрибуции работ в жанре нон-фикшн. В апреле 2024 года НМГ и РФПИ договорились об инвестициях в создание совместного Коммерческого фонда развития кино и анимации.

По данным Mediascope, по итогам 2025 года НМГ является лидером по доле аудитории эфирного ТВ среди всего населения России, которая составляет 23,77%.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», газета «Деловой Петербург», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, Интернета, радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» — более 100 млн человек, ТВ-аудитория — более 85 млн человек.

ИД «Комсомольская правда»

В состав ИД входят издания «Комсомольская правда» (ежедневный и еженедельный выпуски), «Телепрограмма» (еженедельный журнал), радио «Комсомольская правда», а также группа сайтов КП-Digital — kp.ru, radiokp.ru, teleprogramma.org.

Еженедельная аудитория всех медиа «Комсомольской правды» — 57,2 млн. Аудитория одного выпуска газеты «Комсомольская правда» — 3,6 млн чел. Суточная посещаемость сайта KP.RU — 2 млн. (+1,3 млн посетителей в Дзен). Аудитория сообществ в соцсетях: Федеральные — 8,7 млн подписчиков, 3,7 млн подписчиков в региональных сообществах. Суточная аудитория Радио КП — 1,8 млн. чел. Аудитория одного выпуска журнала «Телепрограмма» — 4 млн чел.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.