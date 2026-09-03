Путин: готовность ко всему покажет, что лучше не пытаться навредить России

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна быть готова к различным сценариям, чтобы показать тем, кто намерен причинить ей вред, что такие действия не принесут результата. Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Модератор заседания Кирилл Токарев уточнил у главы государства, правильно ли он понимает, что россиянам не стоит привыкать к регулярным дефицитам топлива, поскольку Россия работает над усилением ПВО, наносит ответные удары и реализует необходимые меры.

«Мы должны быть ко всему готовы — и только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать», — ответил Путин.

Ранее в ходе пленарного заседания Владимир Путин заявил о необходимости продолжать укрепление системы противовоздушной обороны на фоне атак ВСУ на объекты инфраструктуры.

Глава государства отметил, что российские компании начали участвовать в защите своих предприятий и направлять средства на соответствующие меры. По его словам, такая работа уже дает результаты.

Путин также сообщил об отражении атак на несколько нефтеперерабатывающих заводов. Он отметил, что на предприятиях продолжаются восстановительные работы, а оставшийся объем ремонта планируется завершить в ближайшее время.

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