«Темп нарастает»: Путин заявил о продвижении российских войск

Путин заявил о продвижении российских войск на всех участках фронта

Российские войска успешно продвигаются вперед, а темп движения в последнее время нарастает, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

«Здесь можно чего угодно рассказывать, но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день, причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. И в последнее время темп движения нарастает», — сказал Путин.

Президент отметил, что, по его словам, у российских войск нет проблем с наличием военнослужащих. При этом он заявил, что у противника количество потерь ежемесячно превышает число людей, поступающих в результате мобилизации.

«С точки зрения наличия военнослужащих у нас здесь никаких проблем нет. А вот у противника каждый месяц минус увеличивается, количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации», — заявил глава государства.

Путин также сообщил о потерях среди военнослужащих, которые, по его словам, связаны с возвращением из госпиталей. Он отметил, что динамика ситуации на линии боевого соприкосновения, по его мнению, связана с этими показателями.

«Возвращение из госпиталей, количество это каждый месяц минус 8–12 тысяч человек. Каждый месяц. Поэтому и динамика ситуации на линии боевого соприкосновения всем понятна», — отметил президент.

Глава государства добавил, что выступление президента Индонезии Прабово Субианто на форуме напомнило ему русскую пословицу «Один в поле не воин». По словам Путина, эту фразу можно рассматривать и с экономической точки зрения.

«Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл. Вместе победим», — сказал Путин.

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