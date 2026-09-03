В России работают над новыми мерами поддержки для малого и среднего бизнеса

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 38 0

Вклад предпринимателей в экономику страны постоянно растет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вклад малого и среднего бизнеса в экономику России постоянно растет. Такие предприниматели нуждаются в поддержке, подчеркнул президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.

«Вопрос в целом в поддержке малого и среднего бизнеса, и конечно, по мнению малого и среднего бизнеса, этого еще не достаточно. И конечно, мы будем продолжать вместе с коллегами из соответствующих объединений работать над тем, чтобы искать новые эффективные инструменты для поддержки», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин объявил о введении с 1 января 2027 года единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике. Новый механизм объединит действующие меры поддержки, которые уже привлекли триллионы рублей инвестиций и создали 200 тысяч рабочих мест.

Суть режима — в гибкой настройке льгот под конкретные виды деятельности по всему региону, без привязки к отдельным зонам.

Что известно о ВЭФ-2026

XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября во Владивостоке и продлится до 4 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей» — перекликается с одной из центральных задач новой стратегии развития региона до 2030 года
(с целевыми ориентирами до 2036 года), а именно — с улучшением качества жизни на Дальнем Востоке. Разработка стратегии ведЕтся по прямому поручению Владимира Путина.

Документ сфокусирован на пяти направлениях: преодоление инфраструктурных барьеров, формирование нового инвестиционно-технологического цикла, укрепление научного и технологического потенциала, создание максимально комфортных условий для жизни населения и адаптация
к климатическим изменениям.

В заседании вместе с президентом России примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

В 2025 году юбилейный ВЭФ был посвящен сотрудничеству во имя мира и процветания. В пленарном заседании приняли участие представители Китая, России, Лаоса и Монголии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
87.00
0.25 100.83
0.23
Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:51
«Решение оспорим»: Чекунков о задержании российского судна в Норвегии
14:46
Радио «Судного дня» передало два новых закодированных сообщения
14:38
Главное — взвешенный подход: как прошло пленарное заседание ВЭФ-2026
14:23
Кошмар ВСУ наяву: российские войска усиливают давление на противника с нескольких направлений
14:12
В Саратовской области совершили покушение на военного
13:55
«Это не я»: мошенники публикуют советы по похудению от имени Ароновой

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео