Пример родителей: сексолог оценила влияние отношений Макрона и Брижит на их дочь

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Ранее 42-летняя Тифен Озьер завела роман с такой же разницей в возрасте, что и у президента с первой леди.

Как отношения Макрона и Брижит влияют на их дочь

Фото: www.globallookpress.com/Lionel Urman

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сексолог Миллер: отношения Макрона и Брижит плохо влияют на их детей

Нестандартные отношения президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги, первой леди Брижит, плохо влияют на их детей. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер в комментарии aif.ru.

В пример она привела отношения 42-летней Тифен Озьер, дочери Брижит. Она встречается с 22-летним студентом Антуаном Леконтом — разница в возрасте такая же, как у Брижит и Эммануэля.

Сексолог считает, что такой выбор партнера обусловлен примером родителей. Как правило, когда взрослый строит отношения с партнером или партнершей значительно старше или младше, ребенок перенимает это в качестве нормы и строит свою жизнь по этой модели.

«Такие вещи, можно сказать, передаются по наследству. Однако такие союзы рискованны: старший партнер подсознательно воспринимается как родитель, что создает внутренний конфликт и может осложнить интимную сторону отношений, как бы красиво ни объяснялись чувства», — объяснила специалист.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
87.00
0.25 100.83
0.23
Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
«Это было неожиданно»: Путин о вкладе крупного бизнеса в бюджет
13:18
«Темп нарастает»: Путин заявил о продвижении российских войск
13:14
Путин: готовность ко всему покажет, что лучше не пытаться навредить России
13:12
«Минус растет»: Путин о ситуации с личным составом у ВСУ
13:09
Путин: Россия должна наносить ответный удар, чтобы неповадно было ей вредить
13:05
«В мыслях не было»: Путин о возможности национализации бизнеса в России

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео