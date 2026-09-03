Пример родителей: сексолог оценила влияние отношений Макрона и Брижит на их дочь

Сексолог Миллер: отношения Макрона и Брижит плохо влияют на их детей

Нестандартные отношения президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги, первой леди Брижит, плохо влияют на их детей. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер в комментарии aif.ru.

В пример она привела отношения 42-летней Тифен Озьер, дочери Брижит. Она встречается с 22-летним студентом Антуаном Леконтом — разница в возрасте такая же, как у Брижит и Эммануэля.

Сексолог считает, что такой выбор партнера обусловлен примером родителей. Как правило, когда взрослый строит отношения с партнером или партнершей значительно старше или младше, ребенок перенимает это в качестве нормы и строит свою жизнь по этой модели.

«Такие вещи, можно сказать, передаются по наследству. Однако такие союзы рискованны: старший партнер подсознательно воспринимается как родитель, что создает внутренний конфликт и может осложнить интимную сторону отношений, как бы красиво ни объяснялись чувства», — объяснила специалист.

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