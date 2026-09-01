Любовь с разницей в 20 лет: дочь Брижит Макрон пошла по пути матери

История личной жизни семьи французского президента вновь оказалась в центре внимания.
Фото: www.globallookpress.com/L.Urman
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Дочь Брижит Макрон удивила романом с молодым избранником
Дочь первой леди Франции Брижит Макрон, 42-летняя Тифен Озьер, начала отношения с 22-летним студентом Антуаном Лекомтом. Об этом сообщило издание Daily Mail.
По данным газеты, пара познакомилась летом во французской коммуне Ле-Туке. В то время Лекомт работал инструктором по кайтсерфингу и помог Озьер освоить электрическую доску для серфинга. После этого между ними завязались романтические отношения.
Авторы публикации отметили, что новая история в семье Макронов напоминает судьбу самой Брижит. Первая леди Франции также старше своего супруга, президента Франции Эммануэля Макрона: сейчас ей 73 года, а президенту Франции — 48 лет.
Сообщается, что Брижит Макрон поддержала выбор дочери и заявила, что главным для нее остается счастье наследницы.
Брижит Макрон является первой и единственной супругой Эммануэля Макрона. Их отношения на протяжении многих лет вызывают интерес общественности из-за значительной разницы в возрасте.
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