«Это не я»: мошенники публикуют советы по похудению от имени Ароновой

Мошенники публикуют советы по похудению от имени Марии Ароновой

Мошенники выкладывают советы по похудению от лица народной артистки России Марии Ароновой. Об этом она рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Не по-детски».

Фото и видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ruПо словам Ароновой, у нее был аккаунт в соцсети — его вела невестка актрисы Екатерина. Она придумывала сценарии для контента в исполнении артистки, который потом публиковался на странице.

«Она давала нам задания, мы с моим директором Наташей на гастролях что-то делали… Потом я сказала: „Кать, я устала“, мы с Наташей решили, что уже накривлялись и хватит», — сказала Мария.

Страницу забросили. А теперь Аронова обнаружила, что аферисты создали аккаунт-копию, на котором, как и на ее официальной странице, стоят две галочки в качестве подтверждения мнимой подлинности. От ее лица они публикуют советы по похудению и зарабатывают на этом деньги.

Аронова и ее менеджер подали заявление в прокуратуру, но это не помогло разобраться с аферистами.

«Если у вас есть, у журналистов, возможность рассказать, написать людям «отпишитесь, это не я», — попросила актриса.

Ситуацию также в беседе с 5-tv.ru прокомментировала менеджер Ароновой Наталья. По ее словам, аферисты используют нейросети, чтобы составлять правдоподобные видеообращения от лица актрисы. Они с Марией обращались к правоохранителям, но те сообщили, что не могут ничего сделать, так как аккаунт создан в соцсети, запрещенной в России.

В пользу убедительности мошенников работает и то, что сама Аронова действительно прошла успешный путь похудения — своими секретами она поделилась с 5-tv.ru на этом же мероприятии.

По словам звезды, она уделяет своей внешности много внимания и внесла изменения в рацион, отказавшись от любимых блюд и перестав есть после 18:00.

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