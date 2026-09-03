«Это не я»: мошенники публикуют советы по похудению от имени Ароновой

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 104 0

Аферисты в точности повторили страницу звезды в соцсетях, создав аккаунт-копию.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Мошенники публикуют советы по похудению от имени Марии Ароновой

Мошенники выкладывают советы по похудению от лица народной артистки России Марии Ароновой. Об этом она рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Не по-детски».

Фото и видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ruПо словам Ароновой, у нее был аккаунт в соцсети — его вела невестка актрисы Екатерина. Она придумывала сценарии для контента в исполнении артистки, который потом публиковался на странице.

«Она давала нам задания, мы с моим директором Наташей на гастролях что-то делали… Потом я сказала:  „Кать, я устала“, мы с Наташей решили, что уже накривлялись и хватит», — сказала Мария.

Страницу забросили. А теперь Аронова обнаружила, что аферисты создали аккаунт-копию, на котором, как и на ее официальной странице, стоят две галочки в качестве подтверждения мнимой подлинности. От ее лица они публикуют советы по похудению и зарабатывают на этом деньги.

Аронова и ее менеджер подали заявление в прокуратуру, но это не помогло разобраться с аферистами.

«Если у вас есть, у журналистов, возможность рассказать, написать людям «отпишитесь, это не я», — попросила актриса.

Ситуацию также в беседе с 5-tv.ru прокомментировала менеджер Ароновой Наталья. По ее словам, аферисты используют нейросети, чтобы составлять правдоподобные видеообращения от лица актрисы. Они с Марией обращались к правоохранителям, но те сообщили, что не могут ничего сделать, так как аккаунт создан в соцсети, запрещенной в России.

В пользу убедительности мошенников работает и то, что сама Аронова действительно прошла успешный путь похудения — своими секретами она поделилась с 5-tv.ru на этом же мероприятии.

По словам звезды, она уделяет своей внешности много внимания и внесла изменения в рацион, отказавшись от любимых блюд и перестав есть после 18:00.

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«Это не я»: мошенники публикуют советы по похудению от имени Ароновой

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