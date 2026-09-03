Шоу быть: концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

Ранее вокруг приезда американского рэпера разгорелся нешуточный скандал.

Концерт Канье Уэста в Санкт Петербурге состоится или нет

Фото: www.globallookpress.com/Walik Goshorn via www.imago-imag

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Выступления Канье Уэста в Санкт‑Петербурге состоятся 10 и 11 октября

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится — отмены шоу не будет. Об этом в своем Telegram-канале заявила директор агентства Say Agency Анна Субчева.

Канье Уэст выступит перед российскими поклонниками, как и планировалось ранее, 10 и 11 октября. Изменилась, по словам Анны Субчевой, лишь площадка мероприятия. Организатор концертов пояснила, что легендарный рэпер выйдет на сцену «Газпром Арены».

Анна Субчева отметила, что агентство находится на связи с исполнителем. В настоящее время они подписывают дополнительные соглашения, а также обговаривают нюансы готовящегося шоу.

Тем не менее Анна Субчева сказала, что если все-таки концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге сорвутся, то всем зрителям не о чем беспокоиться, так как им в полном объеме вернут деньги за билеты.

Канье Уэст — один из самых влиятельных исполнителей современности, обладатель 24 премий «Грэмми». Его концерты в России вызвали огромный ажиотаж: билеты раскупили за несколько часов, а цены на отели в Петербурге выросли в разы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ситуация с концертом Канье Уэста может повлиять на гастроли мировых звезд в России. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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