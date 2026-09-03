«Как мне этого не хватало»: Ольга Бузова показала, как расслабляется — фото

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 87 0

Артистка отправилась на море.

Как расслабляется Ольга Бузова — фото

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

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Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова поделилась кадрами отдыха на море

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам, как она спасается от городской суеты. Соответствующие кадры артистка разместила на своей странице в социальной сети.

После завершения напряженного рабочего графика Ольга Бузова решила уделить время себе. С этой целью знаменитость отправилась на море. На снимках, которыми исполнительница хита «Мало половин» поделилась в сети, она выглядит по-настоящему счастливой и умиротворенной.

Ольга Бузова на море. Фото: Instagram*/buzova86

«Из воды могу не выходить часами… Как мне этого не хватало летом», — написала звезда.

Также Ольга Бузова написала, что была очень рада провести целый день «на солнышке». В комментариях к свежим постам фанаты певицы не скупились на теплые слова. Кто-то в шутку даже посоветовал ей купить домик поближе к морю и почаще там отдыхать.

Ранее Ольга Бузова опубликовала серию «ярких» фотографий из бани. По словам артистки, прежде она не любила так проводить свободное время, однако с возрастом все поменялось. Телеведущая высоко оценила уходовые процедуры, в том числе массаж.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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