«Как мне этого не хватало»: Ольга Бузова показала, как расслабляется — фото
Артистка отправилась на море.
Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь
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Ольга Бузова поделилась кадрами отдыха на море
Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам, как она спасается от городской суеты. Соответствующие кадры артистка разместила на своей странице в социальной сети.
После завершения напряженного рабочего графика Ольга Бузова решила уделить время себе. С этой целью знаменитость отправилась на море. На снимках, которыми исполнительница хита «Мало половин» поделилась в сети, она выглядит по-настоящему счастливой и умиротворенной.
«Из воды могу не выходить часами… Как мне этого не хватало летом», — написала звезда.
Также Ольга Бузова написала, что была очень рада провести целый день «на солнышке». В комментариях к свежим постам фанаты певицы не скупились на теплые слова. Кто-то в шутку даже посоветовал ей купить домик поближе к морю и почаще там отдыхать.
Ранее Ольга Бузова опубликовала серию «ярких» фотографий из бани. По словам артистки, прежде она не любила так проводить свободное время, однако с возрастом все поменялось. Телеведущая высоко оценила уходовые процедуры, в том числе массаж.
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