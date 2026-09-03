В Люберцах сброшенная из окна бутылка едва не убила ребенка

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

По словам жителей дома, подобные случаи происходят не впервые.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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В подмосковных Люберцах предмет, сброшенная с высоты бутылка, едва не травмировала грудного ребенка. Инцидент произошел возле подъезда жилого комплекса «Томилино Парк». Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как возле подъезда находятся две женщины, одна из которых держит маленького ребенка. В этот момент в коляску падает предмет — бутылка с водой, сброшенная сверху.

По словам жителей дома, подобные случаи происходят не впервые. Они утверждают, что неизвестные регулярно выбрасывают с высоты различные предметы, среди которых были бутылки с водой и пепельницы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве мужчина напал на семью в квартире на Байкальской улице. По данным источника 5-tv.ru, агрессивный мужчина избил свою супругу и ее сына. Женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. Также пострадал ребенок — пасынок фигуранта. Кроме того, злоумышленник разбил телефон мальчика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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