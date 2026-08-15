Мужчина забил до смерти жену и избил пасынка в Москве

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 27 0

Неадекват также разбил телефон ребенка.

Забил жену и избил пасынка: жестокое преступление в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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В Москве агрессивный мужчина побил пасынка и забил до смерти жену. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным инсайдера, трагедия произошла в квартире на Байкальской улице. Неадекват зверски избил сначала женщину, а затем и ребенка. Также он разбил мобильное устройство пасынка. От полученных травм супруга фигуранта умерла на месте.

По словам соседей, у дома видели машины скорой помощи и полиции. Жильцы злополучной квартиры регулярно меняются, новых соседей никто не знает. Остальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это не первое бытовое преступление в семьях за последние дни. Так, ранее 14 августа в Кургане мужчина в состоянии опьянения до смерти забил свою годовалую дочь. Об этом также сообщил источник 5-tv.ru.

Предварительно сообщалось, что трагедия произошла вечером 3 августа. Мать девочки сумела остановить мужа и вызвала скорую помощь, но ребенок скончался в больнице от тяжелых травм. Мужчину задержали и взяли под стражу.

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