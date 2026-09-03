Запад отреагировал на выступление Путина

Выступление российского президента в центре внимания журналистов со всего мира. Ведущие издания и информагентства выходят с объемными материалами и в первую очередь изучают заявления в контексте ситуации на Украине.

Reuters и французская Le Monde отмечают слова Владимира Путина о шансах на достижение соглашения. В частности, о том, что целый ряд стран, включая США и Китай, готовы содействовать урегулированию конфликта.

Американская пресса подчеркивает позицию нашего лидера, что условия договоренностей должны решать непосредственно Москва и Киев, остальные могут лишь помогать.

Наконец, итальянская La Repubblica указывает, что контакты между Россией и Украиной продолжаются, также ведется работа с Соединенными Штатами.

XI Восточный экономический форум, на котором выступил российский президент, проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Тема форума связана с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года — повышением качества жизни жителей региона. Документ разрабатывается по поручению Владимира Путина.

Стратегия охватывает пять основных направлений: преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей Дальнего Востока и климатическую адаптацию.

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