Пашинян: Армения не будет отменять закон о вступлении в Евросоюз

Армения не планирует отказываться от закона о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге, его слова приводит Sputnik Armenia.

По словам главы правительства, принятие этого закона стало правильным решением и позволило стране добиться результатов во внешней политике.

«Принятие этого закона было верным шагом. И происходящий процесс я оцениваю как положительный», — заявил Пашинян.

Он отметил, что до принятия документа звучали заявления о том, что у Армении «некуда идти», однако сейчас таких высказываний уже нет. Премьер также подчеркнул, что закон отражает не только решение парламента, но и волю армянского народа.

Парламент Армении принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС 26 марта 2025 года. При этом Пашинян ранее заявлял, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать участие в этой организации с интеграцией в Евросоюз, пока это будет возможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глава МИД России Сергей Лавров высказался о возможном вступлении Армении в Евросоюз. По словам министра, Ереван может изменить свое отношение к интеграции с ЕС из-за проблем внутри объединения. Евросоюз теряет экономические преимущества из-за принимаемых решений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.